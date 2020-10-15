Украинская хореографиня, участница проекта "Танцы со звездами" Илона Гвоздева на днях во второй раз стала мамой. Знаменитость родила мальчика и уже успела поделиться трогательным роликом с поклонниками.

Звездная мамочка распространила семейное видео на личной странице в Инстаграме. Она показала встречу старшей дочери Рии с братиком, а также другие миловидные мгновения.

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В семейном ролике Гвоздёва поделилась особыми моментами с первых дней жизни малыша. Она показала, как одевает маленького Доминика и искренне улыбается.

Илона показала, как ее муж Иван Хомячук обнимает сына. Видно, что он с нетерпением ждал его появления и теперь стал самым счастливым. 5-летняя Рия также радуется рождению братика и помогает маме одевать его.

Всем спасибо, мы дома! Спасибо всем моим родным и близким за заботу, переживания, ожидания. Спасибо всем подписчикам за поддержку, приятные слова и мотивацию! Баз вас мои дни в роддоме не были бы такими веселыми,

– написала под видео танцовщица.

Напомним, Илона Гвоздева родила сына вечером 11 октября. Мальчика назвали Домиником, в честь Доминиканских островов, где произошло зачатие второго ребенка. Илона и ее муж Иван Хомячук также воспитывают дочь Рию, которой недавно исполнилось 5 лет.