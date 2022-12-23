24 канал зібрав найбільш актуальні та вишукані ідеї для манікюру на Новий рік, які тішитимуть вас та дивуватимуть оточення.

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Нюд – завжди доречний

Якщо ви не звикли проводити свята помпезно, яскраво та із блиском, для вашого образу та загальної атмосфери ідеально підійде манікюр тілесних відтінків. Він не буде відволікати та чудово підкреслить вашу стриману доглянутість рук.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Крім того, нюдовий манікюр підійде буквально під будь-який аутфіт – тож вам, якщо ви передували одягати одне вбрання та обрали інше, не доведеться в останній момент переробляти манікюр.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Класичний червоний

Червоний колір нігтів завжди виглядає чудово та доречно – цей універсальний відтінок може бути актуальним не тільки на святкових зустрічах, але і вдало виглядати у повсякденності.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Щоб розбавити однотонність нігтів, можна додати блиску чи мінімалістичного дизайну – не бійтеся експериментувати та створіть свій ідеальний новорічний манікюр.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Блискітки – у тренді

Глазуровані та блискучі нігті, які переливаються при світлі гірлянд – мастхев для модниць, які люблять виділятися з натовпу.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

У тренді – нігті, які, попри нюдове тло, залишаються сяйливими, яскравими та привабливими за будь-якого аутфіту.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Деталізований дизайн

Нігті з лаконічним дизайном, абстрактними лініями чи цілком реалістичними візерунками, добре впишуться у новорічне святкування.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Особливо вдало будуть виглядати золотисті, червоні та зелені поєднання – кольори Нового року. Крім того, чудовим рішенням буде зробити нігті у теплих, коричневих відтінках, які символізують комфорт та спокій.

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest

Ідеї для манікюру на Новий рік – 2023 / Фото Pinterest