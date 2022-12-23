24 канал собрал наиболее актуальные и изысканные идеи для маникюра на Новый год, которые будут радовать вас и удивлять окружающих.
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Нюд – всегда уместен
Если вы не привыкли проводить праздники помпезно, ярко и с блеском, для образа и общей атмосферы идеально подойдет маникюр телесных оттенков. Он не будет отвлекать и прекрасно подчеркнет вашу сдержанную ухоженность рук.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Кроме того, маникюр подойдет буквально под любой аутфит – так что вам, если вы предшествовали одевать один наряд и выбрали другое, не придется в последний момент переделывать маникюр.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Классический красный
Красный цвет ногтей всегда выглядит прекрасно и уместно – этот универсальный оттенок может быть актуален не только на праздничных встречах, но и удачно смотреться в повседневности.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Чтобы разбавить однотонность ногтей, можно добавить блеск или минималистический дизайн – не бойтесь экспериментировать и создайте свой идеальный новогодний маникюр.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Блестки – в тренде
Глазированные и блестящие ногти, переливающиеся при свете гирлянд – мастхев для модниц, любящих выделяться из толпы.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
В тренде – ногти, которые, несмотря на необычный фон, остаются сияющими, яркими и привлекательными при любом аутфите.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Подробный дизайн
Ногти с лаконичным дизайном, абстрактными линиями или вполне реалистичными узорами хорошо впишутся в новогоднее празднование.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Особенно удачно будут выглядеть золотистые, красные и зеленые сочетания цвета Нового года. Кроме того, прекрасным решением будет сделать ногти в теплых, коричневых оттенках, символизирующих комфорт и спокойствие.
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest
Идеи для маникюра на Новый год – 2023 / Фото Pinterest