Cosmopolitan зібрав ідеї макіяжу у кольорах року, які легко повторити вдома. 7 варіантів макіяжів в головних кольорах року Вогняного Коня – далі в матеріалі.

Цікаво Вийде в кожної: як зробити рум'янець Brontë, як у Марго Роббі в "Буремному перевалі"

Макіяж із червоними стрілками та тушшю. Щоб повторити цей образ, зробіть свій базовий макіяж, а потім переходьте до очей. Червоні стрілки можна намалювати червоним олівцем, тінями або підводкою. Для цього підійде продукція брендів LAMEL, NYX, Eveline Cosmetics та інших.

Українська візажистка Віка Моті радить: якщо ваші вії дуже темні, спершу нанести білу туш, а зверху – червону. Так колір буде більш яскравим і виразним.

Блогерка Dayane Santos показала цікаву альтернативу: стрілку можна намалювати червоною помадою. Нижню та верхню повіку вона підвела чорним олівцем і додала стрілку у внутрішньому куточку ока.

Також можна залишити червоні стрілки + чорна туш.

Ще один цікавий варіант – червоні smokey Eyes (смокі айз) – так називають димчастий макіяж очей.

Які є варіанти макіяжу в головних кольорах року вогняного коня?

Менш яскравим буде макіяж з коричневими тінями, золотистим шиммером і чіткою коричневою стрілкою. Він ідеально підходить для вечірок або романтичних вечорів.

Як варіант, замість чіткої стрілки можна використати розтушовану – це додасть образу м'якості та загадковості.

Ще один класичний варіант – чорна стрілка та туш з акцентними червоними губами. Такий макіяж виглядає більш стримано і водночас стильно.

До речі, раніше наша редакція писала матеріал про те, як малювати ідеальні стрілки за 2 хвилини