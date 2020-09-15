15 вересня на телеканалі "СТБ" презентують 3 і 4 серії історичного серіалу "І будуть люди". Що покажуть у нових епізодах серіалу – дізнавайтесь у матеріалі.

За даними 24 каналу, серіал "І будуть люди" є екранізацією історичного роману Анатолія Дімарова. Стрічка в деталях відтворила історичні події, які відбувались в українських містах і селах на початку ХХ століття. Завдяки головним героям автори телепроєкту показали, як люди реагували на політичні зміни.

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Так, у 3 і 4 серіях "І будуть люди" автори змалювали, які діяли більшовики із порушниками законів. Головні герої опиняться під загрозою розстрілу та зуміють вціліти тільки завдяки своїй хитрості.

"І будуть люди" 3 серія: сюжет

Новий епізод познайомить глядачів із новими перипетіями в селі Тарасівка. Тут багато років стояв шинок, однак зі змінами у владі прийшла вказівка переробити його на сільраду. Окрім цього, людей повідомили, що до них приїде новий голова села, тому цієї події з острахом чекають всі.

Виявилось, що очолювати установу буде Василь Ганжа. Чоловік повернувся з каторги та вже встиг попрацювати на заводі.

Водночас Таня змушена була вийти заміж за багатія Оксена. В день весілля молодят вирішив особисто привітати Василь Ганжа. Та насправді голова сільради не хотів святкувати, а прийшов забрати в Оксена батьківську рушницю. Однак тут на нього чекатиме несподівана зустріч.

"І будуть люди" 4 серія: сюжет

У 4 серії "І будуть люди" Оксен потрапить до в'язниці. Його підозрюють у підпалі та готують до розстрілу. Розуміючи, що він не повернеться до дружини і дітей, чоловік наважується на підступну хитрість: він заявляє, що підпал вчинив Михайло Гайдук, якого затримали разом з ним.

Та Оксен повертається додому і не радий, що залишився живим. Тільки тоді він усвідомлює, що своїми словами підписав смертельний вирок Михайлу.