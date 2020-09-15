15 сентября на телеканале "СТБ" презентует 3 и 4 серии исторического сериала "И будут люди". Что покажут в новых эпизодах сериала – узнавайте в материале.

По данным 24 канала, сериал "И будут люди" является экранизацией исторического романа Анатолия Димарова. Лента в деталях воспроизвела исторические события, которые происходили в украинских городах и селах в начале ХХ века. Благодаря главным героям авторы телепроекта показали, как люди реагировали на политические изменения.

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Так, в 3 и 4 сериях "И будут люди" авторы описали, как действовали большевики с нарушителями законов. Главные герои окажутся под угрозой расстрела и смогут уцелеть только благодаря своей хитрости.

"И будут люди" 3 серия: сюжет

Новый эпизод познакомит зрителей с новыми перипетиями в селе Тарасовка. Здесь много лет стоял кабак, однако с изменениями во власти пришло указание переделать его в сельсовет. Кроме этого, людям сообщили, что к ним приедет новый глава деревни, поэтому этого события со страхом ждут все.

Оказалось, что возглавлять учреждение будет Василий Ганжа. Мужчина вернулся с каторги и уже успел поработать на заводе.

В то же время Таня вынуждена была выйти замуж за богача Оксена. В день свадьбы молодоженов решил лично поздравить Василий Ганжа. Но в действительности председатель сельсовета не хотел праздновать, а пришел забрать у Оксена отцовское ружье. Однако здесь его ждет неожиданная встреча.

"И будут люди" 4 серия: сюжет

В 4 серии "И будут люди" Оксен попадет в тюрьму. Его подозревают в поджоге и готовят к расстрелу. Понимая, что он не вернется к жене и детям, мужчина решается на коварную хитрость: он заявляет, что поджог совершил Михаил Гайдук, которого задержали вместе с ним.

Оксен возвращается домой и не рад, что остался жив. Только тогда он осознает, что своими словами подписал смертный приговор Михаилу.