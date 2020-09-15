Украинский сериал "И будут люди" презентовали 14 сентября на телеканале "СТБ". Семейная сага приковала внимание зрителей, ведь показала, как жили украинцы на рубеже эпох. 1 и 2 серии "И будут люди" уже доступны для просмотра онлайн. Где смотреть и известно о сюжете – узнавайте в материале.

Как ранее сообщал 24 канал, сериал "И будут люди" является экранизацией одноименного романа Анатолия Димарова. Историческая сага охватила период с 1901 по 1932 год. Именно в это время украинское общество переживало одни из самых жутких событий в истории нашего государства. В сериале авторы показали все сквозь призму жизни главных героев.

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"И будут люди" 1 серия: сюжет

Премьера первых эпизодов "И будут люди" состоялась вечером 14 сентября. В 1 серии зрители окунутся в 1901 год. События разворачиваются в селе на Полтавщине. Там Свирид только женился на молодой девушке Елене и не может не радоваться, что в доме появилась хозяйка. Его первая жена умерла от чахотки, поэтому соседи не осуждают его, за то, что он захотел создать семью. И хотя его новая жена значительно моложе, мужчину это не волнует, ведь тетя невесты получила дорогие подарки и не была против выдать замуж Елену.

Молодая жена, которая является сиротой, должна жить со Свиридом, преодолевая отвращение и боль. А вот сам мужчина не спешит знакомить Елену с односельчанами, показав ее только своему сыну Оксену. Поэтому в селе убеждены, что девушка некрасивая.



Свирид и Елена в сериале "И будут люди" / Фото СТБ

Хозяйство Свирида только разрастается, поэтому он берет на работу помощника Василия. От этого решения отца не в восторге Оксен, ведь он слышал, что мужчина является сыном бусурманина. Но Свирид не учитывает аргументы сына, потому что ему важен результат работы Василия.

Уже в доме хозяина мужчина знакомится с Еленой и влюбляется в нее. Красавица и сама испытывает симпатию к Василию. Но решатся ли главные герои закрутить роман под носом у Свирида – зрители увидят в 1 серии "И будут люди".

Смотрите 1 серию "И будут люди": видео

"И будут люди" 2 серия: сюжет

Уже во 2 серии покажут события через 18 лет после свадьбы Свирида и Елены. В Украине воцарились неспокойные времена, ведь власть захватили большевики. Церковь требует автокефалии, однако отец Татьяны против любых изменений. Он только молится, чтобы Бог послал украинцам нового царя, убежден, что все новые партии и республики – это зло.

В то же время сама Татьяна не задумывается над политикой. Она учится в Полтаве и мечтает стать преподавателем. А вот брат Тани все больше увлекается идеями большевиков. Девушка приезжает в родное село, чтобы провести время с родными. Тогда она знакомится с Олегом – сыном врача и студентом медицинского факультета. И хотя пара влюбляется, отец Татьяны против этих отношений, ведь враждует с местным врачом. Но не только чувства зарождаются в это время, но и Украинская Народная Республика.

Олег становится участником партии украинских социалистов и у него все меньше времени для свиданий. Пока же Татьяна ждет, когда придет ее любимый, отец находит ей лучшего партнера. Его выбор падает на состоятельного Оксена.

Смотрите 2 серию "И будут люди": видео

Где смотреть сериал "И будут люди"

Новые эпизоды "И будут люди" можно увидеть в эфире "СТБ". Показ проходит в 20:15. Кроме этого, 24 канал предлагает посмотреть первые эпизоды на нашем сайте.