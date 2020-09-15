Український серіал "І будуть люди" презентували 14 вересня на телеканалі "СТБ". Сімейна сага прикувала увагу глядачів, адже показала, як жили українці на зламі історичних епох. 1 і 2 серії "І будуть люди" вже доступні для перегляду онлайн. Де дивитись і що відомо про сюжет – дізнавайтесь у матеріалі.

Як раніше повідомляв 24 канал, серіал "І будуть люди" є екранізацією однойменного роману Анатолія Дімарова. Історична сага охопила період з 1901 до 1932 років. Саме в цей час українське суспільство переживало одні з наймоторошніших подій в історії нашої держави. У серіалі автори показали все крізь призму життя головних героїв.

Важливо "І будуть люди": чому варто переглянути українську історичну драму

"І будуть люди" 1 серія: сюжет

Прем'єра перших епізодів "І будуть люди" відбулась ввечері 14 вересня. У 1 серії глядачі поринуть у 1901 рік. Події розгортаються у селі на Полтавщині. Там Свирид тільки одружився з молодою дівчиною Оленою і не може не радіти, що в домі з'явилась господиня. Його перша дружина померла від сухот, тому сусіди не засуджують його, що той захотів створити сім'ю. І хоч його нова дружина значно молодша, чоловіка це не хвилює, адже тітка нареченої отримала дорогі подарунки і не була проти видати заміж Олену.

Молода дружина, яка є сиротою, мусить жити зі Свиридом, долаючи огиду і біль. А от сам чоловік не квапиться знайомити Олену з односельцями, показавши її тільки своєму сину Оксену. Тому у селі переконані, що дівчина не є красивою.



Свирид і Олена в серіалі "І будуть люди" / Фото СТБ

Господарство Свирида тільки розростається, тому він бере на роботу помічника Василя. Від цього рішення батька не в захваті Оскен, адже він чув, що чоловік є сином бусурманина. Але Свирид не зважає на аргументи сина, бо йому важливий результат роботи Василя.

Вже у домі господаря чоловік знайомиться з Оленою та закохується в неї. Красуня і сама відчуває симпатію до Василя. Та чи наважаться головні герої закрутити роман під носом Свирида – глядачі побачать у 1 серії "І будуть люди".

Дивіться 1 серію "І будуть люди": відео

"І будуть люди" 2 серія: сюжет

Вже у 2 серії покажуть події за 18 років після весілля Свирида і Олени. В Україні запанували неспокійні часи, адже владу захопили більшовики. Церква вимагає автокефалію, однак батько Тетяни проти будь-яких змін. Він тільки молиться, щоб Бог послав українцям нового царя, бо переконаний, що всі нові партії і республіки – це зло.

Водночас сама Тетяна не задумується над політикою. Вона вчиться в Полтаві та мріє стати викладачкою. А от брат Тані все більше захоплюється ідеями більшовиків. Дівчина приїжджає до рідного села, щоб провести час з рідними. Тоді вона знайомиться з Олегом – сином лікаря і студентом медичного факультету. І хоч пара закохується, батько Тетяни проти цих стосунків, адже ворогує з місцевим лікарем. Та не тільки почуття зароджуються в цей час, але й Українська Народна Республіка.

Олег стає учасником партії українських соціалістів і все менше має часу для побачень. Поки ж Тетяна очікує, коли прийде її коханий, батько знаходить їй кращого партнера. Його вибір падає на заможного Оксена.

Дивіться 2 серію "І будуть люди": відео

Де дивитись серіал "І будуть люди"

Нові епізоди "І будуть люди" можна побачити в ефірі "СТБ". Показ відбувається о 20:15. Окрім цього, 24 канал пропонує переглянути перші епізоди на нашому сайті.