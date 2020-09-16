Тисячі людей з цікавістю стежать за історичними подіями, які змальовані в серіалі "І будуть люди". 16 вересня на телеканалі СТБ покажуть попередній 4 епізод і новий 5-ий. Чого чекати глядачам – дізнавайтесь у матеріалі.

Як повідомляв 24 канал, серіал "І будуть люди" на прикладі одного села показав, як українське суспільство переживало найважчі сторінки історії. Сюжет охопив події з 1901 до 1932 років, тому головних героїв чекає захоплення влади більшовиками, нові закони і розстріли, а також зародження визвольного руху.

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І саме полювання на Михайла Гайдука, який пішов в підпілля та закликає людей боротись з комунізмом, яскраво змалювали у 5 серії "І будуть люди", яка вийшла на екран 16 вересня.

"І будуть люди" 5 серія: сюжет

У новому епізоді історичної саги до села Тарасівка повертається Федір. Та його візит не був пов'язаний із ностальгією за сім'єю. Чоловік тепер начальник карного розшуку і один з тих, хто знищує людей, які загрожують радянській владі. У рідному селі Федір особисто долучається до бригади, яка розшукує повстанця Михайла Гайдука.

Вперше за багато років головний герой навідується до своєї сестри Тані. Жінка спершу рада такому гостю, але вже за перші хвилини розмови розуміє, наскільки її брат змінився за цей час. А от самому Федору до вподоби така фанатична відданість радянській системі, що він не втомлюється розповідати і демонструвати у своїх діях. Під час гостювання Федір знайомиться з Олесею та закохується в неї.

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Водночас Василь Ганжа вже не радий, що став головою сільської ради. Йому постійно приходять повістки для молодих хлопців, а місто вимагає жорстокого виконання плану призову. Та Василь і сам зростав у селі, тому знає наскільки важко тут без підтримки нащадків. Водночас Федір запросив на зустріч голову сільради. Та чого хоче безжальний комісар – глядачі дізнаються в новій серії "І будуть люди".

Де дивитись серіал "І будуть люди"

Історична сага "І будуть люди" складається з 12 серій. З понеділка до четверга епізоди транслюють на телеканалі СТБ. Вже після прем'єри відео з'являються у мережі, тому всі глядачі мають змогу переглянути стрічку, якщо пропустили. Окрім цього, представники каналу оприлюднили і графік виходу епізодів "І будуть люди", з яким можна ознайомитись на фото.