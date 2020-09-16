Тысячи людей с интересом следят за историческими событиями, которые изображены в сериале "И будут люди". 16 сентября на телеканале СТБ покажут предыдущий 4 эпизод и новый пятый. Чего ждать зрителям – узнавайте в материале.

Как сообщал 24 канал, сериал "И будут люди" на примере одной деревни показал, как украинское общество переживало тяжелые страницы истории. Сюжет охватил события с 1901 по 1932 год, поэтому главных героев ждет захват власти большевиками, новые законы и расстрелы, а также зарождение освободительного движения.

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И именно охоту на Михаила Гайдука, который ушел в подполье и призывает людей бороться с коммунизмом, ярко обрисовали в 5 серии "И будут люди", которая вышла на экраны 16 сентября.

"И будут люди" 5 серия: сюжет

В новом эпизоде ​​исторической саги в село Тарасовка возвращается Федор. Но его визит не был связан с ностальгией по семье. Мужчина теперь начальник уголовного розыска и один из тех, кто уничтожает людей, которые угрожают советской власти. В родном селе Федор лично присоединяется к бригаде, которая разыскивает повстанца Михаила Гайдука.

Впервые за много лет главный герой наведывается к своей сестре Тане. Женщина сначала рада такому гостю, но уже за первые минуты разговора понимает, насколько ее брат изменился за это время. А вот самому Федору нравится такая фанатичная преданность советской системе, что он не устает рассказывать и демонстрировать в своих действиях. Во время гостевания Федор знакомится с Олесей и влюбляется в нее.

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В то же время Василий Ганжа уже не рад, что стал председателем сельского совета. Ему постоянно приходят повестки для молодых ребят, а город требует жестокого выполнения плана призыва. Но Василий и сам рос в деревне, поэтому знает, насколько трудно здесь без поддержки потомков. В то же время Федор пригласил на встречу председателя сельсовета. И чего хочет безжалостный комиссар – зрители узнают в новой серии "И будут люди".

Где смотреть сериал "И будут люди"

Историческая сага "И будут люди" состоит из 12 серий. С понедельника по четверг эпизоды транслируют на телеканале СТБ. Уже после премьеры видео появляются в сети, поэтому все зрители могут посмотреть ленту, если пропустили. Кроме того, представители канала обнародовали и график выхода эпизодов "И будут люди", с которым можно ознакомиться на фото.