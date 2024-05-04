У церкві немає особливих правил, кого можна брати за свідків, а кого ні. Однак важливо, щоб вони були хрещені, зазначає LifeStyle 24.

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Хто не може бути свідками

Не варто брати за свідків пару, яка розлучилася. Річ у тім, що вони не змогли побудувати своє сімейне щастя, тому не стають хорошим прикладом для молодят. Крім того, церква виступає проти цивільних шлюбів. Тож людям, які не узаконили свої стосунки, також краще не бути свідками.

Перед церемонією вінчання необхідно порадитися зі священником храму, у якому збираєтесь її проводити. Він детально розповість вам про церковний шлюб та точно скаже, хто може бути свідками, а хто ні.

Церемонія вінчання / Фото Canva

Про церемонію вінчання