В церкви нет особых правил, кого можно брать в свидетели, а кого нет. Однако важно, чтобы они были крещены, отмечает LifeStyle 24.

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Кто не может быть свидетелями

Не стоит брать в свидетели пару, которая развелась. Дело в том, что они не смогли построить свое семейное счастье, поэтому не становятся хорошим примером для молодоженов. Кроме того, церковь выступает против гражданских браков. Поэтому людям, которые не узаконили свои отношения, также лучше не быть свидетелями.

Перед церемонией венчания необходимо посоветоваться со священником храма, в котором собираетесь ее проводить. Он подробно расскажет вам о церковном браке и точно скажет, кто может быть свидетелями, а кто нет.

Церемония венчания / Фото Canva

О церемонии венчания