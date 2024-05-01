Перед венчанием влюбленная пара обязательно должна пойти к исповеди и причастию. Кроме того, нужно купить все необходимые вещи и выбрать свидетелей. Сегодня LifeStyle 24 расскажет о том, сколько раз можно венчаться.

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Сколько раз разрешено венчаться

Нередко браки распадаются, но после этого некоторые люди снова женятся. В таком случае проводить церемонию венчания во второй раз можно. Однако она не такая длинная и торжественная. К тому же нужно провести церковный развод. А вот уже в третий раз священники венчаться запрещают. Поэтому молодоженам стоит хорошо подумать, не спешить и не полагаться на мнение родственников.

Интересно, что священники не повенчают пару, которая живет в гражданском браке. Ведь церковь не является сторонником таких отношений. Их нужно узаконить. Кроме того, церемонию не стоит планировать на субботу. Как такового запрета нет, однако, например, на западе нашей страны в этот день происходит заупокойная служба. Хотя иногда священники идут навстречу молодоженам и венчают их.

Перед церемонией венчания пойдите в местный храм и уточните все моменты, которые вас волнуют. Так вы точно будете уверены, что все пройдет, согласно правилам. Священники дадут важные советы, на которые стоит обратить внимание.