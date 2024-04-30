Особенно строгих правил следует придерживаться в Страстную неделю, которая началась в понедельник. Самым скорбным днем, в частности, считается Страстная пятница. А можно ли венчаться в пост, расскажет LifeStyle 24.
К слову Кто должен присутствовать во время церемонии венчания: важное правило
Можно ли венчаться во время поста
Священники говорят, что венчаться в пост, так же как справлять свадьбу, нельзя. Дело в том, что молодожены так или иначе захотят устроить небольшое празднование. Кроме того, может возникнуть соблазн выпить алкоголь или съесть запрещенные мясные и молочные продукты. Период поста стоит посвятить молитве и духовному очищению. Если желание является достаточно сильным, то необходимо просто расписаться, а церковный брак заключить, когда закончится пост.
Венчание во время поста / Фото Canva
Когда лучше всего праздновать свадьбу 2024
- Наиболее благоприятный месяц для свадьбы – июнь. Кроме того, что в это время ясная и хорошая погода, молодоженов ждет сладкий брак. Дело в том, что тогда пчелы как раз начинают собирать мед.
- Если не получается запланировать церемонию на первый месяц лета, то можете выбрать и другие. Например, сентябрь, ноябрь или декабрь.
- Стоит подумать и над хорошей датой. В мае замечательными являются такие числа: 4, 5, 25, в июне – 1, 14, в июле – 14, в августе – 4, 24. Кстати, последний месяц лета также удачный для того, чтобы заключить брак.