Особенно строгих правил следует придерживаться в Страстную неделю, которая началась в понедельник. Самым скорбным днем, в частности, считается Страстная пятница. А можно ли венчаться в пост, расскажет LifeStyle 24.

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Можно ли венчаться во время поста

Священники говорят, что венчаться в пост, так же как справлять свадьбу, нельзя. Дело в том, что молодожены так или иначе захотят устроить небольшое празднование. Кроме того, может возникнуть соблазн выпить алкоголь или съесть запрещенные мясные и молочные продукты. Период поста стоит посвятить молитве и духовному очищению. Если желание является достаточно сильным, то необходимо просто расписаться, а церковный брак заключить, когда закончится пост.

Венчание во время поста / Фото Canva

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