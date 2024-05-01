Перед вінчанням закохана пара обов'язково має піти до сповіді та причастя. Крім того, потрібно купити всі необхідні речі та вибрати свідків. Сьогодні LifeStyle 24 розповість про те, скільки разів можна вінчатися.

До речі Особливості вінчання: чи можна укладати церковний шлюб у період посту

Скільки разів дозволено вінчатися

Нерідко шлюби розпадаються, але після цього деякі люди знову одружуються. У такому випадку проводити церемонію вінчання вдруге можна. Однак вона не така довга та урочиста. До того ж потрібно провести церковне розлучення. А от вже втретє священники вінчатися забороняють. Тому молодятам варто добре подумати, не спішити та не покладатися на думку родичів.

Цікаво, що священники не повінчають пару, яка живе у цивільному шлюбі. Адже церква не є прибічником таких стосунків. Їх потрібно узаконити. Крім того, церемонію не варто планувати на суботу. Як такої заборони немає, однак, наприклад, на заході нашої країни у цей день відбувається заупокійна служба. Хоча інколи священники йдуть назустріч молодятам та вінчають їх.

Перед церемонією вінчання підіть до місцевого храму та уточніть всі моменти, які вас хвилюють. Так ви точно будете впевнені, що все пройде, згідно з правилами. Священники дадуть важливі поради, на які варто звернути увагу.