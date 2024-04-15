Кого не можна брати за кумів та чому: важливі поради для майбутніх батьків
Хрещені батьки – неймовірно важливі для дитини. Адже вони оберігають її на землі, направляють на правильний життєвий шлях та допомагають долати різні труднощі, які так чи інакше є у кожного. Тому до вибору слід поставитися уважно.
Не можна брати за куму дівчинку, якій ще не виповнилося 14 років, а за кума – хлопця, якому ще немає 15. Також не варто, аби дитину хрестили монахи, подружжя або мама й тато, передає LifeStyle 24.
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Хто не може бути хрещеними батьками
За народними повір'ями, хрещеним батьком хлопчика не може бути неодружений чоловік, а хрещеною матір'ю дівчинки – незаміжня жінка. Кажуть, що ці люди заберуть у дитини щастя. Однак така думка ніяк не пов'язана з християнською вірою. Це всього лише забобон, який вкорінився у суспільстві. Церква закликає вірян не вірити у прикмети. Головне, щоб духовні наставники завжди були поруч з похресником або похресницею.
Кого ще не можна брати за кумів
- З язичницьких часів до нас прийшла думка, що хрещеною мамою не може бути вагітна. Вважається, що вона притягує до дитини нещастя та хвороби. У давнину жінки при надії навіть не ходили до храму.
- Однак у церкві кажуть, що це міф. Якщо люди сумніваються, кого брати за кумів, то вони завжди можуть порадитися зі священниками.
- Під час обряду хрещення лише варто слідкувати за самопочуттям вагітної. Допомагати, якщо їй стане важко тримати малюка на руках.