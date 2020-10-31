Вчора, 30 жовтня, відбувся другий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". За серце головної героїні проєкту Ксенії Мішиної боролися 12 чоловіків, проте з одним із учасників акторка попрощалася назавжди. Тепер вона розсекретила, чи зустріла своє кохання.

Відверте зізнання Ксенія зробила під час першого пост-шоу проєкту, яке показали на телеканалі СТБ. Ведучий Григорій Решетник поставив "Холостячці" декілька запитань, які дуже цікавлять її шанувальників.

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Ксенія Мішина наважилася стати першою "Холостячкою" країни, бо повірила, що на цьому проєкті зможе знайти чоловіка, у якого закохається та з яким побудує міцні стосунки. Хоча глядачі побачили лише два випуски реаліті, проте вже зрозуміло, що боротьба серед конкурсантів буде запеклою.

Проєкт лише розпочався, але всіх вже цікавить, кого ж обрала Ксенія та чи склалися у пари стосунки після фіналу. Поки вона не розсекречує ім'я чоловіка, у якому побачила того, з ким прагне пов'язати своє життя, проте зізналася, що їй вдалося закохатися на реаліті-шоу.

Так, я знайшла те, за чим прийшла на цей проєкт,

– заявила Мішина.

Пізніше в студії показали відеозвернення знаменитих жінок України до першої "Холостячки". Зокрема, великий сумнів щодо того, що Ксенія зможе знайти чоловіка свого серця на проєкті, висловила прима-балерина Катерина Кухар.

Мішина не забарилася з відповіддю і сказала: "Катерино Кухар, я закохалася".