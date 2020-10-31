Вчера, 30 октября, состоялся второй выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". За сердце главной героини проекта Ксении Мишиной боролись 12 мужчин, однако с одним из участников актриса попрощалась навсегда. Теперь она рассекретила, встретила ли свою любовь.

Откровенное признание Ксения сделала во время первого пост-шоу проекта, которое показали на телеканале СТБ. Ведущий Григорий Решетник задал "холостячке" несколько вопросов, которые очень интересуют ее поклонников.

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Ксения Мишина решилась стать первой "холостячкой" страны, потому что поверила, что на этом проекте сможет найти мужчину, в которого влюбится и с которым построит прочные отношения. Хотя зрители увидели лишь два выпуска реалити, однако уже понятно, что борьба среди конкурсантов будет ожесточенной.

Проект только начался, но всех уже интересует, кого же выбрала Ксения и сложились ли у пары отношения после финала. Пока она не рассекречивает имя мужчины, в котором увидела того, с кем хочет связать свою жизнь, однако призналась, что ей удалось влюбиться на реалити-шоу.

Да, я нашла то, за чем пришла на этот проект,

– заявила Мишина.

Позже в студии показали видеообращение знаменитых женщин Украины к первой "Холостячки". В частности, большое сомнение относительно того, что Ксения сможет найти мужа своего сердца на проекте, высказала прима-балерина Екатерина Кухар.

Мишина не замедлила с ответом и сказала: "Катерина Кухар, я влюбилась".