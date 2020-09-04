Голлівудська кіноактриса Елізабет Олсен видалила свою сторінку в інстаграмі. Ймовірно, причиною цьому стала критика зі сторони хейтерів, які звинуватили її у тому, що вона не відреагувала на смерть колеги по роботі Чедвіка Боузмана.

Зірка фільму "Месники" Елізабет Олсен працювала з покійним Чедвіком Боузманом у декількох фільмах Всесвіту Marvel: вона виконувала роль Ванди Максимової, а він – Чорну Пантеру. Про це повідомляє 24 канал.

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У день, коли стало відомо про смерть Чедвіка від онкологічної хвороби (28 серпня), чимало фанатів висловлювали в мережі своє співчуття. Зокрема сумними думками ділились і кіноактори, серед яких були колеги Боузмана по Marvel. Втім Елізабет Олсен нічого не написала, оскільки загалом рідко щось публікує в мережі.

За інформацією видання Comic Book, фанати "захейтили" зірку у тому, що вона ніяк не прокоментувала смерть актора, хоч вона і працювала з ним багато часу. На це жодним чином не відреагувала актриса, а згодом – і зовсім видалила свою офіційну сторінку, на яку було підписано 6,5 мільйона прихильників. Чи стало цькування підписників причиною цьому – невідомо, але наразі її профіль у мережі досі ще не відновлений.



Елізабет Олсен і Чедвік Боузман (ліворуч від неї) на обкладинці журналу / Фото Vaniry Fair