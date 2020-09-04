Голливудская киноактриса Элизабет Олсен удалила свою страницу в инстаграме. Вероятно, причиной этому стала критика со стороны хейтеров, обвинивших ее в том, что она не отреагировала на смерть коллеги по работе Чедвика Боузмана.

Звезда фильма "Мстители" Элизабет Олсен работала с покойным Чедвиком Боузманом в нескольких фильмах вселенной Marvel: она исполняла роль Ванды Максимофф, а он – Черную Пантеру. Об этом сообщает 24 канал.

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В день, когда стало известно о смерти Чедвика от онкологической болезни (28 августа), немало фанатов выражали в сети свое сочувствие. В частности грустными мыслями делились и киноактеры, среди которых были коллеги Боузмана по Marvel. Впрочем Элизабет Олсен ничего не написала, поскольку в целом редко что-то публикует в сети.

По информации издания Comic Book, фанаты "захейтили" звезду в том, что она никак не прокомментировала смерть актера, хоть она и работала с ним много времени. На это никоим образом не отреагировала актриса, а впоследствии – и вовсе удалила свою официальную страницу, на которую были подписаны 6,5 миллиона поклонников. Стала ли травля подписчиков причиной этому – неизвестно, но пока ее профиль в сети до сих пор еще не восстановлен.



Элизабет Олсен и Чедвик Боузман (слева от нее) на обложке журнала / Фото Vaniry Fair