Американська співачка Гвен Стефані та кантрі-музикант Блейк Шелтон уклали шлюбний контракт ще до заручин. Таким чином жінка хоче захистити свої активи.

Відома американська співачка Гвен Стефані та кантрі-виконавець Блейк Шелтон вирішили ще перед заручинами укласти шлюбний договір. Про це повідомляється у виданні Us Weekly.

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Видання посилається на джерела, близькі до співачки. Вони повідомили про те, що Гвен Стефані вирішила захистити свої активи до того, як одружиться з коханим Блейком Шелтоном. Нагадаємо, що 27 жовтня пара заручилась.

Вони вели переговори про шлюбний контракт вже кілька місяців. Процес був неймовірно легким. Ні Стефані, ні Шелтон не висували ніяких обурливих вимог, – проінформувало видання.

Додаємо, що шлюбний договір був укладений ще кілька місяців тому. Співачка вирішила піти на такий крок через перший невдалий шлюб. Гвен Стефані була одружена з музикантом Гевіном Россдейлом. Тоді її активи не були захищені. Цього разу жінка вирішила захистити їх юридично. Джерело зазначає, що ні Блейк, ні Гвен не мали нічого проти шлюбного контракту. "Вони люблять одне одного", – пише видання.

Цікаво, що перед заручинами музикант вирішив попросити благословення на шлюб в батька Гвен Стефані Денніса. Це багато означає для співачки, тож Блейк вирішив дотримуватися традицій. А заручальне кільце було виготовлене за індивідуальним замовленням.