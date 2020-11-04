Американская певица Гвен Стефани и кантри-музыкант Блэйк Шелтон заключили брачный контракт еще до помолвки. Таким образом женщина хочет защитить свои активы.

Известная американская певица Гвен Стефани и кантри-исполнитель Блейк Шелтон решили еще перед помолвкой заключить брачный договор. Об этом сообщается в издании Us Weekly.

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Издание ссылается на источники, близкие к певице. Они сообщили о том, что Гвен Стефани решила защитить свои активы до того, как женится с любимым Блэйком Шелтоном. Напомним, что 27 октября пара обручилась.

Они вели переговоры о брачном контракте уже несколько месяцев. Процесс был невероятно легким. Ни Стефани, ни Шелтон не предъявляли никаких возмутительных требований, – проинформировал издание.

Добавляем, что брачный договор был заключен еще несколько месяцев назад. Певица решила пойти на такой шаг из-за первого неудачого брака. Гвен Стефани была замужем за музыкантом Гэвином Россдейлом. Тогда ее активы не были защищены. На этот раз женщина решила защитить их юридически. Источник отмечает, что ни Блэйк, ни Гвен не имели ничего против брачного контракта. "Они любят друг друга", – пишет издание.

Интересно, что перед помолвкой музыкант решил попросить благословения на брак у отца Гвен Стефани Денниса. Это много значит для певицы, поэтому Блэйк решил придерживаться традиций. А обручальное кольцо было изготовлено по индивидуальному заказу.