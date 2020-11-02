Жены британских принцев Меган Маркл и Кейт Миддлтон, вероятно, встретятся на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Поскольку королевские семьи дружат с Викторией и Дэвидом Бэкхемами.

Об этом информирует издание Mirror. По их словам, встреча жен принцев Уильяма и Гарри состоится "лицом к лицу" на звездной свадьбе сына Виктории и Дэвида Бекхэмов.

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Модельер и бывший футболист уже давно дружат с королевскими семьями, они так же присутствовали на свадьбах принца Уильяма и принца Гарри. Виктория Бекхэм помогала Меган Маркл адаптироваться к жизни в Великобритании. И начала больше общаться с ней после того, как супруги переехали в Соединенные Штаты.

Теперь королевские пары получили приглашение на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Там и встретятся Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Стоит отметить, что перед переездом в Америку на службе в Вестминстерском аббатстве женщины вовсе не говорили между собой.

Викторию беспокоит не только то, что они встретятся лицом к лицу, но и то, что внимание других гостей будет отвлечено от Бруклина и Николы,

– сообщает издание.

Напомним, что свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц пара перенесла на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Это уже второй раз влюбленные переносят церемонию, ведь не хотят рисковать.