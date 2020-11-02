Дружини британських принців Меган Маркл та Кейт Міддлтон, ймовірно, зустрінуться на весіллі Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. Оскільки королівські сім'ї товаришують з Вікторією та Девідом Бекхемами.

Про це інформує видання Mirror. За їхніми словами, зустріч дружин принців Вільяма та Гаррі відбудеться "обличчям до обличчя" на зірковому весіллі сина Вікторії та Девіда Бекхемів.

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Модельєрка та колишній футболіст вже давно товаришують з королівськими сім'ями, вони так само були присутні на весіллях принца Вільяма та принца Гаррі. Вікторія Бекхем допомагала Меган Маркл адаптуватися до життя у Великій Британії. І почала більше спілкуватись з нею після того, як подружжя переїхало до Сполучених Штатів.

Тепер королівські пари отримали запрошення на весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. Там і зустрінуться Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Варто зазначити, що перед переїздом в Америку на службі у Вестмінстерському абатстві жінки зовсім не говорили між собою.

Вікторію турбує не тільки те, що вони зустрінуться обличчям до обличчя, а й те, що увага інших гостей буде відвернута від Брукліна та Ніколи,

– повідомляє видання.

Нагадаємо, що весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц пара перенесла на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це вже вдруге закохані переносять церемонію, адже не хочуть ризикувати.