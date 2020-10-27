51-летняя американская певица Гвен Стефани обручилась с 44-летним кантри-артистом Блейком Шелтоном. Знаменитость опубликовала фото с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Радостную новость о помолвке Гвен Стефани сообщила на официальной странице в инстаграме. 51-летняя популярная американская певица опубликовала фото вместе с коллегой, а теперь и женихом, Блейком Шелтоном.

Интересно "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека впервые стали родителями: фото с дочкой

На фотографии пара страстно целуется, а Гвен демонстрирует левую руку, где на безымянном пальце красуется обручальное кольцо. "Да, пожалуйста", – лаконично подписала фото певица.

Что известно об отношениях Гвен Стефани и Блейка Шелтона

Романтические отношения между парой завязались в 2015 году на американском шоу "Голос", где и Гвен и Блейк были судьями. Оба они раньше переживали не слишком хорошие времена в отношениях. Ранее певица была замужем за Гевином Россделом, но пара развелась из-за измены мужа. Тогда Гвен очень волновалась о том, как ее дети воспримут это. Зато Блейк Шелтон так же переживал измены жены.

Когда ты находишься там, где была она сама раньше, и ты чувствуешь себя преданным и на дне, эта связь, которую мы создали, узнав, из-за чего переживаем оба, осталась до сих пор,

– рассказывал раньше певец.

Гвен Стефани всегда откровенно говорила, что готова второй раз выйти замуж. В то же время инсайдер объяснял, что звезда, все же, медлит со свадьбой из-за своих детей. 14-летний Кингстон, 12-летний Зуме и 6-летний Аполло могут до сих пор оправляться от развода родителей.

Также Блейк всегда был готов к женитьбе. Два года назад появлялись слухи о том, что пара готовится к помолвке. Впрочем, артист понимал, что не может спешить из-за детей певицы. Похоже, сейчас в семье Гвен Стефани все наладилось и пара будет готовиться к свадьбе.