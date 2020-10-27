Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный по прозвищу "танцующий миллионер", и его жена Шэрон Фонсека впервые стали родителями! Звезды поделились первым фото с дочкой и назвали ее имя.

Радостную новость знаменитая пара сообщила на странице в инстаграм. Шэрон Фонсека опубликовала первое фото новорожденного малыша.

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Так, сегодня утром, 27 октября, у Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки родилась дочь. "Танцующий миллионер" и его 27-летняя возлюбленная впервые стали родителями.

Пара поделилась общим трогательным фото из роддома. Джанлука нежно держал новоиспеченную мамочку за руку, а на ее груди лежала дочь. Родители решили сразу признаться как назвали ребенка – Блу Иерусалима.

Она уже с нами. Не можем словами передать тот опыт и эмоции, которые испытываем. Мы с Шэрон рады сообщить, что сегодня утром родилась наша дочь Блу Иерусалима Вакки. Слава богу, она здорова, и мы просто уже любим ее больше, чем наши жизни,

– написали под фотографией родители.



Первое фото семьи из роддома / Instagram / @sharfonseca

Отношения Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки

Напомним, что Шэрон закрутила роман с "танцующим миллионером" с 2018 года. В мае этого года Джанлука сообщил о том, что ожидает рождения ребенка. Несмотря на его предыдущие романы с телеведущей Мелиссой Саттой, с актрисой Мишель Родригес и дизайнером Джорджией Габриэле, тогда миллионер отметил, что нынешняя возлюбленная является воплощением всего идеального, что может быть у матери его ребенка.

В июле Джанлука мило узнал пол ребенка. Тогда влюбленные сняли видео, где стоят вблизи дома и романтично держатся за руки. В этот момент над ними пролетавший вертолет выпустил порошок розового цвета. Это означало, что у них родится девочка.