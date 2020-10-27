Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий за прізвиськом "танцюючий мільйонер", та його дружина Шерон Фонсека вперше стали батьками! Зірки поділились першим фото з донечкою та назвали її ім'я.

Радісну новину знаменита пара повідомила на сторінці в інстаграмі. Шерон Фонсека опублікувала перше фото новонародженого малюка.

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Так, сьогодні вранці, 27 жовтня, у Джанлука Ваккі та Шерон Фонсеки народилась донечка. "Танцюючий мільйонер" та його 27-річна кохана вперше стали батьками.

Пара поділилось спільним зворушливим фото з пологового будинку. Джанлука ніжно тримав новоспечену матусю за руку, а на її грудях лежала донечка. Батьки вирішили, одразу зізнатися, як назвали дитину – Блу Єрусалима.

Вона вже з нами. Не можемо словами передати той досвід і емоції, які відчуваємо. Ми з Шерон раді повідомити, що сьогодні вранці народилася наша дочка Блу Єрусалима Ваккі. Слава богу, вона здорова, і ми просто вже любимо її більше, ніж наші життя,

– написали під світлиною батьки.



Перше фото родини з пологового / Instagram / @sharfonseca

Стосунки Джанлука Ваккі та Шерон Фонсеки

Нагадаємо, що Шерон закрутила роман з "танцюючим мільйонером" з 2018 року. У травні цього року Джанлука повідомив про те, що очікує на народження дитини. Незважаючи на його попередні романи з телеведучою Мелісою Саттою, з акторкою Мішель Родрігес та дизайнеркою Джорджією Габріеле, тоді мільйонер зазначив, що теперішня кохана є втіленням всього ідеального, що може бути в матері його дитини.

У липні Джанлука мило дізнався стать дитини. Тоді закохані зняли відео, де стоять поблизу будинку і романтично тримаються за руки. В цей момент над ними пролітав вертоліт випустив порошок рожевого кольору. Це означало, що в них народиться дівчинка.