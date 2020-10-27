51-річна американська співачка Гвен Стефані заручилась з 44-річним кантрі-артистом Блейком Шелтоном. Знаменитість опублікувала фото з обручкою на безіменному пальці.

Радісну новину про заручини Гвен Стефані повідомила на офіційній сторінці в інстаграмі. 51-річна популярна американська співачка опублікувала фото разом з колегою, а тепер і нареченим, Блейком Шелтоном.

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На світлині пара пристрасно цілуються, а Гвен демонструє ліву руку, де на безіменному пальці красується обручка. "Так, будь ласка", – лаконічно підписала фото співачка.

Що відомо про стосунки Гвен Стефані та Блейка Шелтона

Романтичні стосунки між парою зав'язались у 2015 році на американському шоу "Голос", де і Гвен, і Блейк були суддями. Обидвоє вони раніше переживали не надто хороші часи в стосунках. Раніше співачка була одружена з Гевіном Россделом, але пара розлучилась через зраду чоловіка. Тоді Гвен дуже хвилювалась про те, як її діти сприймуть це. Натомість Блейк Шелтон так само переживав зради дружини.

Коли ти перебуваєш там, де була вона сама раніше, і ти почуваєшся зрадженим і на дні, цей зв'язок, яку ми створили, дізнавшись, через що переживаємо обоє, залишився і досі,

– розповідав раніше співак.

Гвен Стефані завжди відверто говорила, що готова вдруге вийти заміж. Водночас інсайдер пояснював, що зірка, все ж, зволікає з весіллям через своїх дітей. 14-річний Кінгстон, 12-річний Зумі і 6-річний Аполло можуть досі оговтуватися від розлучення батьків.

Також Блейк завжди був готовий до одруження. Два роки тому з'являлись чутки про те, що пара готується до заручин. Втім, артист розумів, що не може поспішати через дітей співачки. Схоже, зараз у сім'ї Гвен Стефані все налагодилось і пара готуватиметься до весілля.