Священник відповів, чи засуджує церква "гробки" – застілля на цвинтарі
- Церква не рекомендує влаштовувати застілля на кладовищах, а радить обмежитися молитвою біля могил.
- Священник наголошує, що для померлих важливіша духовна їжа, тобто молитва.
У великодній час відбуватимуться поминальні богослужіння на кладовищах. Залежно від регіонів, їхній формат різниться, наприклад, на заході на могили приносять квіти, а в центрі та на сході є традиція "гробків" – частування для всієї родини.
Також на кладовищах залишають цукерки, які потім можуть забрати діти. Думкою щодо цього з 24 Каналом поділився священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Михайло Квасюк.
Що церква каже про "гробки"?
Інколи, біля могил не просто збираються рідні, там влаштовують справжні застілля. Їхній сенс полягає в тому, щоб випити чарку та з'їсти щось за душу померлої людини. Цей звичай був укорінений ще у дохристиянських обрядах, досі від нього не відмовилися у деяких регіонах.
Церква не рекомендує цього робити. Церква рекомендує на гробі помолитися, побути поруч з могилами наших рідних, а поїсти, поспати чи зробити щось інше – ми можемо у себе вдома,
– наголосив о. Михайло.
Священник жартує, що також не бачить сенсу брати з кладовища цукерки чи інші солодощі, адже їх легко можна знайти у магазині.
Цікаво, що їжу для "гробків" також несуть і для померлих. Тим, що залишилося, можуть поділитися з бідними. Втім ця традиція більше народна, ніж церковна. Українські священники наголошують, що найбільше нашим померлим рідним потрібна не земна їжа, а духовна, тобто молитва.
Як краще підготуватися до Великодня: поради священника
Не потрібно хвилюватися через оновлення гардероба й надавати цьому суттєве значення. Одяг справді має бути чистим та охайним, але не обов'язково одягати до церкви найдорожче чи яскраво фарбуватися. Важливо привести до ладу думки та потурбуватися про чистоту душі.
Щодо свяченої їжі на кладовищі, то потрібно розуміти, що наші померлі рідні не зможуть її з'їсти. Немає сенсу, щоб паску чи м'ясні вироби розносили по цвинтарю собаки. Усім цим краще поділитися з бідними. Але на цвинтар обов'язково треба прийти й помолитися.
Також не треба забувати про прибирання могил. Це вияв нашої поваги та любові до померлих. Найкраще упорядкувати могили до Великодня або навіть до Страсного тижня.