Священник відповів, чи засуджує церква "гробки" – застілля на цвинтарі

У великодній час відбуватимуться поминальні богослужіння на кладовищах. Залежно від регіонів, їхній формат різниться, наприклад, на заході на могили приносять квіти, а в центрі та на сході є традиція "гробків" – частування для всієї родини.

Також на кладовищах залишають цукерки, які потім можуть забрати діти. Думкою щодо цього з 24 Каналом поділився священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Михайло Квасюк.

Що церква каже про "гробки"?

Інколи, біля могил не просто збираються рідні, там влаштовують справжні застілля. Їхній сенс полягає в тому, щоб випити чарку та з'їсти щось за душу померлої людини. Цей звичай був укорінений ще у дохристиянських обрядах, досі від нього не відмовилися у деяких регіонах.

Церква не рекомендує цього робити. Церква рекомендує на гробі помолитися, побути поруч з могилами наших рідних, а поїсти, поспати чи зробити щось інше – ми можемо у себе вдома,

– наголосив о. Михайло.

Священник жартує, що також не бачить сенсу брати з кладовища цукерки чи інші солодощі, адже їх легко можна знайти у магазині.

Цікаво, що їжу для "гробків" також несуть і для померлих. Тим, що залишилося, можуть поділитися з бідними. Втім ця традиція більше народна, ніж церковна. Українські священники наголошують, що найбільше нашим померлим рідним потрібна не земна їжа, а духовна, тобто молитва.

