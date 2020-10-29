Популярна українська співачка Mamarika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, не соромиться демонструвати фігуру у відвертих образах. Цього разу зірка постала в яскравому рожевому купальнику.

Відома українська артистка Mamarika заворожила увагу шанувальників зухвалістю та відвертими образами. На сторінці в інстаграмі співачка опублікувала нові гарячі світлини в купальнику, які завели мережу.

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Популярна співачка Mamarika позувала на тлі дерев біля басейну босоніж. Вона постала перед камерою в повний зріст, еротично демонструючи бездоганну фігуру та хизуючись пружними сідницями в різних позах. Артистка вдягнула неоновий рожевий купальник з леопардовим зеленим принтом.

Mamarika вклала яскраве волосся в акуратний високий пучок, випустивши гривку. Також вона зробила нюдовий макіяж. Виконавиця засвітила й свої татуювання на стегні та на нозі, що додало фото особливої перчинки.

У підписі до фото співачка зазначила, що дуже сумує за літом, адже й ці фото є архівними. Mamarika не віриться, що так скоро почалась осінь. Але шанувальників захопили пікантні фото й вони залишили безліч позитивних коментарів.

Для перегляду фото гортайте праворуч: