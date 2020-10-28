Сексуальна британська модель Демі Роуз не припиняє тішити мережу еротичними світлинами з відвертих фотосесій. Зірка приміряла новий коричневий купальник і засвітила пишні груди в пікантній позі.

Профіль Демі Роуз в інстаграмі нещодавно набрав величезну кількість підписників – 15 мільйонів. Гаряча британська модель продовжує ділитися з шанувальниками відвертими світлинами, які публікує на сторінці.

Гаряче! У кімоно без білизни: Демі Роуз розбурхала мережу сексуальним образом – пікантні фото

Демі Роуз саме зустрічала захід сонця на Мальдівах, куди вона вирушила на відпочинок, та вирішила влаштувати відверту фотосесію. Британська модель постала перед об'єктивом камери на тлі моря, сексуально вигнувши засмагле та еротичне тіло на піску.



Демі Роуз / Instagram / @demirose

Демі позувала в крихітному коричневому бікіні на тонких бретелях. Вона похизувалась пишними грудьми, поставши майже впритул до камери та спокусливо дивлячись в об'єктив. Трусики Демі прикрила бежевою хустиною, яку зав'язала на поясі.



Демі Роуз / Instagram / @demirose

Демі Роуз вклала довге волосся пишними хвилями та зібрала його ззаду. Також вона зробила ефектний макіяж. Сексуальна модель підкреслила карі очі недовгими чорними стрілками та доповнила їх накладними віями. Також Демі нафарбувала губи нюдовим блиском.