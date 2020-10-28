Сексапильная Деми Роуз засветила упругую грудь в крошечном бикини: горячие фото
Сексуальная британская модель Деми Роуз не прекращает тешить сеть эротическими фотографиями из откровенных фотосессий. Звезда примерила новый коричневый купальник и засветила пышную грудь в пикантной позе.
Профиль Деми Роуз в инстаграме недавно набрал огромное количество подписчиков – 15 миллионов. Горячая британская модель продолжает делиться с поклонниками откровенными фотографиями, которые публикует на странице.
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Деми Роуз как раз встречала закат на Мальдивах, куда она отправилась на отдых, и решила устроить откровенную фотосессию. Британская модель предстала перед объективом камеры на фоне моря, сексуально выгнув загорелое и эротичное тело на песке.
Деми Роуз / Instagram / @demirose
Деми позировала в крошечном коричневом бикини на тонких бретелях. Она похвасталась пышной грудью, встав почти вплотную к камере и соблазнительно глядя в объектив. Трусики Деми прикрыла бежевым платком, который завязала на поясе.
Деми Роуз / Instagram / @demirose