Сексуальная британская модель Деми Роуз не прекращает тешить сеть эротическими фотографиями из откровенных фотосессий. Звезда примерила новый коричневый купальник и засветила пышную грудь в пикантной позе.

Профиль Деми Роуз в инстаграме недавно набрал огромное количество подписчиков – 15 миллионов. Горячая британская модель продолжает делиться с поклонниками откровенными фотографиями, которые публикует на странице.

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Деми Роуз как раз встречала закат на Мальдивах, куда она отправилась на отдых, и решила устроить откровенную фотосессию. Британская модель предстала перед объективом камеры на фоне моря, сексуально выгнув загорелое и эротичное тело на песке.



Деми Роуз / Instagram / @demirose

Деми позировала в крошечном коричневом бикини на тонких бретелях. Она похвасталась пышной грудью, встав почти вплотную к камере и соблазнительно глядя в объектив. Трусики Деми прикрыла бежевым платком, который завязала на поясе.



Деми Роуз / Instagram / @demirose

Деми Роуз уложила длинные волосы пышными волнами и собрала их сзади. Также она сделала эффектный макияж. Сексуальная модель подчеркнула карие глаза недлинными черными стрелками и дополнила их накладными ресницами. Также Деми накрасила губы нюдовым блеском.