Пышногрудая британская модель Деми Роуз отдыхает на Мальдивах. Она примеряет там откровенные и провокационные наряды и делится с поклонниками сексуальными снимками.

Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современности. Она известна тем, что не боится показывать свои обнаженные аппетитные формы многомиллионной аудитории и заводит сеть эротическими кадрами. За страницей звезды в инстаграме следят 15 миллионов пользователей сети и именно там она распространяет провокационные снимки.

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На фото, которые появились в последней публикации Деми, она позирует на кровати. Знаменитость надела полупрозрачное кимоно с ярким принтом, а в заметке отметила, что это одежда на любые случаи жизни. Наряд имеет широкие длинные рукава и завязывается на пояс. Однако больше всего внимание привлекает декольте. Под кимоно Роуз не имела нижнего белья, поэтому глубокий вырез обнажил ее пышную грудь. Также она подняла одежду так, чтобы похвастаться пышными ягодицами, ведь была без трусиков.

Длинные роскошные волосы горячая брюнетка собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько коротких прядей, которые спадали на лицо. Макияж звезда сделала в коричневых оттенках с фирменным блеском на губах и проникновенно смотрела в камеру.



Деми Роуз в откровенном кимоно / Instagram / @demirose



Деми Роуз показала обнаженные ягодицы и грудь / Instagram / @demirose