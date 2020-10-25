Британская модель Деми Роуз завоевала внимание 15-миллионной аудитории и хорошо знает, чего публика ждет больше всего. Ее провокационные фото вызывают резонанс в сети. На этот раз блогер снималась в крошечном бикини, которое едва прикрыло интимные места фантастического тела звезды.

В инстаграм-профиле Деми Роуз показала новый кадр с отдыха на Мальдивах. На нем звезда и любимица мужской аудитории позировала среди тропического леса, затмив безупречными формами живописный пейзаж.

Горячее В кружевном бикини: Деми Роуз засветила пышные формы – жаркие фото

Модель выбрала красивый купальник оливкового цвета на завязках с леопардовыми вставками. В бикини она эффектно засветила аппетитные прелести. Огромная грудь Деми Роуз выглядят крайне сексуально, а бюстгальтер, очевидно, был слишком мал для форм звезды. На жарком фото она красиво акцентировала и на обнаженных бедрах.

Блогер позировала босиком, распустив очень длинные волосы. Даже на отдыхе Деми Роуз не забывает о косметике, поэтому ни одна фотосессия не обходится без макияжа. Более 400 тысяч пользователей не устояли перед этим кадром и засыпали звезду лайками и комплиментами.

"Привыкаю к островной жизни", – написала Деми Роуз, которая уже несколько месяцев провела в пятизвездочном отеле на Мальдивах.