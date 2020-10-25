Британська модель Демі Роуз завоювала увагу 15-мільйонної аудиторії та добре знає, чого публіка чекає найбільше. Її провокативні фото викликають резонанс у мережі. Цього разу блогерка знімалась у крихітному бікіні, яке ледь прикрило інтимні місця фантастичного тіла зірки.

В інстаграм-профілі Демі Роуз показала новий кадр з відпочинку на Мальдівах. На ньому зірка та улюблениця чоловічої аудиторії позувала серед тропічного лісу, затьмаривши бездоганними формами мальовничий пейзаж.

Гаряче У мереживному бікіні: Демі Роуз засвітила пишні форми – спекотні фото

Модель обрала красивий купальник оливкового кольору на зав'язках з леопардовими вставками. У бікіні вона ефектно засвітила апетитні принади. Величезні груди Демі Роуз виглядають вкрай сексуально, а бюстгальтер, вочевидь, був замалим для форм зірки. На спекотному фото вона гарно акцентувала й на оголених стегнах.

Блогерка позувала босоніж, розпустивши дуже довге волосся. Навіть на відпочинку Демі Роуз не забуває про косметику, тому жодна фотосесія не обходиться без макіяжу. Понад 400 тисяч користувачів не встояли перед цим кадром і засипали зірку лайками і компліментами.

"Звикаю до острівного життя", – написала Демі Роуз, яка вже кілька місяців провела у п'ятизірковому готелі на Мальдівах.



Гаряча Демі Роуз у крихітному бікіні / Фото Instagram / @demirose