Пишногруда британська модель Демі Роуз відпочиває на Мальдівах. Вона приміряє там відверті та провокативні вбрання і ділиться з шанувальниками сексуальними знімками.

Демі Роуз є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона відома тим, що не боїться показувати свої оголені апетитні форми багатомільйонній аудиторії і заводить мережу еротичними кадрами. За сторінкою зірки в інстаграмі стежать 15 мільйонів користувачів мережі і саме там вона поширює провокативні знімки.

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На фото, які з'явилися в останній публікації Демі, вона позує на ліжку. Знаменитість одягнула напів прозоре кімоно з яскравим принтом, а в дописі зауважила, що це одяг на будь-які випадки життя. Вбрання має широкі довгі рукави та зав'язується на пояс. Проте найбільше увагу привертає декольте. Під кімоно Роуз не мала нижньої білизни, тому глибокий виріз оголив її пишні груди. Також вона підняла одяг так, щоб похизуватися пишними сідницями, адже була без трусиків.

Довге розкішне волосся гаряча брюнетка зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька коротких пасм, які спадали на обличчя. Макіяж зірка зробила у коричневих відтінках з фірмовим блиском на губах і проникливо дивилася в камеру.



Демі Роуз у відвертому кімоно / Instagram / @demirose



Демі Роуз показала оголені сідниці та груди / Instagram / @demirose