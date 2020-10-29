Популярная украинская певица Mamarika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, не стесняется демонстрировать фигуру в откровенных образах. На этот раз звезда предстала в ярком розовом купальнике.

Известная украинская артистка Mamarika очаровала внимание поклонников дерзостью и откровенными образами. На странице в инстаграме певица опубликовала новые горячие фотографии в купальнике, которые завели сеть.

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Популярная певица Mamarika позировала на фоне деревьев у бассейна босиком. Она предстала перед камерой в полный рост, эротично демонстрируя безупречную фигуру и щеголяя упругими ягодицами в разных позах. Артистка надела неоновый розовый купальник с леопардовым зеленым принтом.

Mamarika вложила яркие волосы в аккуратный высокий пучок, выпустив челку. Также она сделала нюдовый макияж. Исполнительница засветила и свои татуировки на бедре и на ноге, что добавило фото особой перчинки.

В подписи к фото певица отметила, что очень скучает по лету, ведь и эти фото являются архивными. Mamarika не верится, что так скоро началась осень. Но поклонников захватили пикантные фото и они оставили множество положительных комментариев.

Для просмотра фото листайте справа: