За роки кар'єри на телебаченні Леся Нікітюк стала однією з найпопулярніших ведучих в українському шоу-бізнесі. Вона не розсекречує свої прибутки, однак завдяки численним проєктам може витрачати тисячі доларів на шопінг та вбрання від преміальних брендів.

За понад 10 років життя в столиці Леся Нікітюк придбала розкішну квартиру по сусідству з колегою по знімальному майданчику Сергієм Притулою та елітний автомобіль. Як зізналась ведуча в інтерв'ю для "Нового каналу", вона вміє заощаджувати та економити, проте сім'я з Хмельницького так не вважає.

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Леся Нікітюк поділилась, що шанобливе ставлення до грошей у неї з'явилось ще під час колядок, коли вона дитиною отримувала перші "заробітки".

"Мама каже, що я марнотрат. Хоча я вважаю себе економною людиною. Можу дозволити собі витрачати гроші на дорогі речі і люблю це робити. Як на мене, краще, щоб у гардеробі була одна, але дорога футболка. Вона і підходить до всього, і носиться довше", – поділилась думками зірка.

Попри те, що найдорожчою покупкою Лесі Нікітюк стало авто, вона не скупиться на брендову білизну та взуття. Саме на ці речі свого гардеробу знаменитість витрачає найбільше.

За останні (взуття – ред.) готова віддати близько тисячі доларів за пару. Ношу взуття зазвичай довго – до двох років, а то й більше,

– пояснила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк зізналась, скільки повинен заробляти її бойфренд. Вона наголосила, що чоловік не повинен заробляти більше, однак у нього завжди повинні бути гроші. Крім того, зірка не стана дорікати коханому через фінансове становище.