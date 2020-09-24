За годы карьеры на телевидении Леся Никитюк стала одной из самых популярных ведущих в украинском шоу-бизнесе. Она не рассекречивает свои доходы, однако благодаря многочисленным проектам может тратить тысячи долларов на шопинг и наряды от премиальных брендов.

За более чем 10 лет жизни в столице Леся Никитюк приобрела роскошную квартиру по соседству с коллегой по съемочной площадке Сергеем Притулой и элитный автомобиль. Как призналась ведущая в интервью "Нового канала", она умеет экономить, однако семья из Хмельницкого так не считает.

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Леся Никитюк поделилась, что уважительное отношение к деньгам у нее появилось еще во время колядок, когда она ребенком получала первые "заработки".

"Мама говорит, что я транжира. Хотя я считаю себя экономным человеком. Могу позволить себе тратить деньги на дорогие вещи и люблю это делать. Как по мне, лучше, чтобы в гардеробе была одна, но дорогая футболка. Она и подходит ко всему, и носится дольше", – поделилась мыслями звезда.

Несмотря на то, что самой дорогой покупкой Леси Никитюк стало авто, она не скупится на брендовое белье и обувь. Именно на эти вещи своего гардероба знаменитость тратит больше всего.

За последние (обувь – ред.) готова отдать около тысячи долларов за пару. Ношу обувь обычно долго – до двух лет, а то и больше,

– объяснила ведущая.

Напомним, недавно Леся Никитюк призналась, сколько должен зарабатывать ее бойфренд. Она отметила, что мужчина не должен зарабатывать больше, однако у него всегда должны быть деньги. Кроме того, звезда не станет упрекать любимого за финансовое положение.