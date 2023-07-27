У вас виникнуть труднощі на роботі: астрологи назвали 2 знаки зодіаку

Уже в серпні у представників двох знаків зодаку можуть виникнути певні труднощі на роботі. Ймовірно, що для декого настав час змін.

У серпні в Тельців і Стрільців можуть виникнути проблеми на роботі. Про це пише 24 Канал.

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Стрілець

Уже незабаром ви можете відчути вигорання на роботі. Постійні труднощі виникатимуть через те, що на вас скинули забагато завдань, які зовсім не у вашій зоні відповідальності. Не бійтеся припинити все, адже, можливо, настав час для глобальних змін.

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Телець

Наступного місяця представникам цього знаку, ймовірно, буде важко справитися з низкою завдань. Астрологи зазначають, що ви можете втратити роботу. Тож якщо справді любите те, чим займаєтеся, попросіть у керівника хоча б декілька днів відпустки.

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