В августе у Тельцов и Стрельцов могут возникнуть проблемы на работе. Об этом пишет 24 Канал.

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Стрелец

Уже в скором времени вы можете почувствовать выгорание на работе. Постоянные трудности будут возникать из-за того, что на вас сбросили слишком много задач, которые вовсе не в вашей зоне ответственности. Не бойтесь прекратить все, ведь, возможно, настала пора для глобальных изменений.

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Телец

В следующем месяце представителям этого знака, вероятно, будет сложно справиться с рядом задач. Астрологи отмечают, что вы можете лишиться работы. Так что если действительно любите то, чем занимаетесь, попросите у руководителя хотя бы несколько дней отпуска.

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