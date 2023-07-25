Звезды предсказывают, что сегодня у Козерогов, Стрельцов, Овнов и Львов могут возникнуть определенные трудности. Так что не стоит отказываться от помощи, пишет 24 Канал.
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Козерог
Сегодня не все будет делаться так, как вы себе запланировали. Однако ни в коем случае не опускайте руки. Кроме того, не отказывайтесь от помощи близких людей. Преодолевать трудности вместе —нормально.
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Стрелец
Астрологи отмечают, что сегодня вы можете испытывать негативные эмоции и быть раздражительными. Если то, что вы запланировали, отнюдь не выходит, попросите о помощи.
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Овен
Перед вами предстанут определенные испытания. Легче будет пройти их вместе с друзьями. Не отказывайтесь от предложенной помощи.
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Лев
Вас может беспокоить определенная проблема, с которой, вероятно, не удается справиться самостоятельно. Не будьте слишком горды и согласитесь на помощь. Не обязательно отдавать что-либо взамен, ведь не все люди предлагают помощь для собственной выгоды.
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