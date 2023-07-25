Зірки пророкують, що сьогодні в Козерогів, Стрільців, Овнів і Левів можуть виникнути певні труднощі. Тож не варто відмовлятися від допомоги, пише 24 Канал.

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Козеріг

Сьогодні не все вдаватиметься так, як ви собі запланували. Однак, у жодному разі не опускайте руки. Окрім того, не відмовляйтеся від допомоги близьких людей. Долати труднощі разом — нормально.

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Стрілець

Астрологи зазначають, що сьогодні ви можете відчувати негативні емоції та бути дратівливими. Якщо те, що ви запланували, аж ніяк не виходить, попросіть про допомогу.

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Овен

Перед вами постануть певні випробування. Буде легше пройти їх разом з друзями. Тож не відмовляйтеся від запропонованої допомоги.

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Лев

Вас може турбувати певна проблема, з якою, ймовірно, не вдається справитися самостійно. Не будьте надто гордими та погодьтеся на допомогу. Не обов'язково віддавати щось взамін, адже не всі люди пропонують її для власної вигоди.

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