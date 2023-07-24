Астрологи зазначають, що наступного місяця Стрільці та Тельці можуть залишитися без роботи. Про це пише 24 Канал.

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Стрілець

Останнім часом ви могли відчувати значні труднощі при виконанні поставлених завдань. Зокрема, доводилося робити те, для чого не вистачає певних навичок, втім, воно не входить у вашу зону відповідальності.

У серпні ви можете втратити роботу. Однак, зовсім скоро знайдете те, що справді до душі та водночас приноситиме ваш дуже хороший дохід.





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Телець

Робити помилки – нормально. Однак, далеко не всі керівники готові їх терпіти. Ви можете втратити роботу до кінця літа. Проте не звинувачуйте себе у всьому.

Вам потрібні відпочинок і натхнення. Розгрузіть голову, ймовірно, настав час для власної справи.

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