Овен, Лев і Стрілець – ці три знаки зодіаку природжені лідери. Вони справді хороші керівники, пише LifeStyle 24.

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Овен

Народжені під цим сузір'ям – дуже енергійні, наполегливі й рішучі. Овни можуть бути досить впертими та визначеними у досягненні своїх цілей, що робить їх хорошими лідерами.

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Лев

Представники цього знаку володіють сильною харизмою і вміють впливати на людей навколо. Вони прагнуть лідерства і можуть бути хорошими керівниками, надихаючи підлеглих на звершення.

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Стрілець

Ці ентузіасти завжди мають багато ідей і відкриті до пропозицій. Стрільці можуть бути чудовими лідерами. Вони оптимісти, ставялть собі масштабні цілі й зможуть створити дружню атмосферу в колективі.

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