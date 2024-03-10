Так, народжені під знаком Тельця, у цей день ви будете справжніми щасливчиками. Зможете отримати все, чого хочете, пише LifeStyle 24.

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Телець

На Тельця 11 березня чекає успіх у всіх починаннях. Цікаво, що близькі люди чи колеги підготували приємний сюрприз.

Позитивна енергія допоможе легко та швидко вирішувати складні завдання. Ваша інтуїція буде працювати на повну потужність, тому довіряйте їй у важливих рішеннях.

Цей день відмінно підійде для нових починань і будування планів на майбутнє. Пам'ятайте про свої цілі та вперто прагніть їхнього досягнення.

Ваші шарм і харизма допоможуть в спілкуванні. Будьте уважні до дрібниць і не пропустіть можливість отримати приємний подарунок долі. Не забувайте про відпочинок, щоб зберегти енергію на тривалий час.

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Гороскоп для Тельців