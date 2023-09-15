Астрологи назвали два знаки зодіаку, які не переносять холод. Зокрема, це Овен і Риби, передає 24 Канал.

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Овен

Народжені під цим сузір'ям обожнюють літо. Це пора їхнього процвітання та розвитку. Натомість зиму нерідко терпіти не можуть. І все через низькі температури. Ці люди важко або взагалі не переносять холод.

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Риби

Ще один знак зодіаку, який намагається постійно уникнути холоду – Риби. Вони впевнені, що краще залишитися вдома в теплі. Тож ви навряд чи зможете переконати таких людей вийти при сильних морозах на вулицю.

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