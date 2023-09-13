На думку астрологів, найскладніший характер у Скорпіонів, Близнюків та Левів. Чому саме в цих знаків, розповідає 24 Канал.

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Лев

Представники цього знаку зодіаку завжди прагнуть показати свою впевненість та силу. Вони дуже горді й прагнуть керувати. Леви обожнюють бути в центрі уваги, а критику терпіти не можуть.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Астрологи в один голос заявляють, що це найскладніший і найнебезпечніший знак зодіаку. Скорпіони мають багато позитивних рис. Водночас вони вперті, самозакохані та завжди впевнені у своїй правоті.

Гороскоп для Скорпіонів

Близнюки

Подвійність Близнюків робить їх складними за своєю суттю. Представники цього знаку бувають занадто нерішучими. Окрім того, вони можуть будувати з вами плани, а потім скасувати все буквально за останню хвилину. Дії Близнюків важко передбачити.

Гороскоп для Близнюків