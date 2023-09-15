Астрологи назвали два знака зодиака, которые не переносят холода. В частности, это Овен и Рыбы, передает 24 Канал.

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Овен

Рожденные под этим созвездием обожают лето. Это пора их процветания и развития. Зиму нередко терпеть не могут. И все из-за низких температур. Эти люди тяжело или вообще не переносят холод.

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Рыбы

Еще один знак зодиака, который постоянно пытается избежать холода – Рыбы. Они уверены, что лучше остаться дома в тепле. Так что вы вряд ли сможете убедить таких людей выйти при сильных морозах на улицу.

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