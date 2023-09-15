Дева, Телец и Весы. Представителей этих знаков зодиака уже в ближайшие дни ждет судьбоносная встреча, пишет 24 Канал.
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Дева
Впереди у вас очень приятная встреча. Кстати, это не обязательно будет незнакомец или незнакомка.
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Весы
Уже на выходных вы можете познакомиться с кем-то особенным. У вас много общего. Будет казаться, что знаете друг друга едва ли не всю жизнь.
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Телец
Вероятно, уже в ближайшие дни вы встретите человека, с которым будете проводить очень много времени вместе. Особенно в прохладные и дождливые осенние вечера. Позвольте себе открыться.
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